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Розгул стихії в Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео)

Події 17:35   11.07.2025
Оксана Горун
Розгул стихії в Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео) Ілюстративне фото. Джерело: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові, як і попереджали синоптики, різко погіршала погода. Сильний вітер уже ламає дерева. Відео публікують городяни в соцмережах.

Жителі області пишуть про те, що в деяких районах перебої зі світлом – через обриви дротів.

Раніше синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечну погоду. У місті та області 11 липня прогнозували грозу, град і шквал, 15-20 м/с. Таким явищам надали I рівень небезпеки, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними”, – писав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, як і попереджали синоптики, різко погіршала погода. Сильний вітер уже ламає дерева. Відео публікують городяни в соцмережах".