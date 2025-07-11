Розгул стихії в Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео)
Ілюстративне фото. Джерело: СКП “Харківзеленбуд”
У Харкові, як і попереджали синоптики, різко погіршала погода. Сильний вітер уже ламає дерева. Відео публікують городяни в соцмережах.
Жителі області пишуть про те, що в деяких районах перебої зі світлом – через обриви дротів.
Раніше синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечну погоду. У місті та області 11 липня прогнозували грозу, град і шквал, 15-20 м/с. Таким явищам надали I рівень небезпеки, жовтий.
“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними”, – писав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 17:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, як і попереджали синоптики, різко погіршала погода. Сильний вітер уже ламає дерева. Відео публікують городяни в соцмережах".