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Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео)

Происшествия 17:35   11.07.2025
Оксана Горун
Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео) Иллюстративное фото. Источник: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове, как и предупреждали синоптики, резко ухудшилась погода. Сильный ветер уже ломает деревья. Видео публикуют горожане в соцсетях.

Жители области пишут о том, что в некоторых районах перебои со светом — из-за обрывов проводов.

Ранее синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде. В городе и области 11 июля прогнозировали грозу,​​град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — писал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, как и предупреждали синоптики, резко ухудшилась погода. Сильный ветер уже ломает деревья. Видео публикуют горожане в соцсетях".