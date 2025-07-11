Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео)
Иллюстративное фото. Источник: СКП «Харьковзеленстрой»
В Харькове, как и предупреждали синоптики, резко ухудшилась погода. Сильный ветер уже ломает деревья. Видео публикуют горожане в соцсетях.
Жители области пишут о том, что в некоторых районах перебои со светом — из-за обрывов проводов.
Ранее синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде. В городе и области 11 июля прогнозировали грозу,град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — писал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, ураган;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 17:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, как и предупреждали синоптики, резко ухудшилась погода. Сильный ветер уже ломает деревья. Видео публикуют горожане в соцсетях".