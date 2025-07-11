Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля
Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное предупреждение об опасных явлениях, которые ожидают в Харькове — на сей раз в субботу.
Ураган, который натворил дел в Харькове в пятницу, 11 июля, не прекратится. В прогнозе на 12-е — вновь гроза, град и шквал со скоростью ветра 15-20 м/с.
Такую погоду предвидят и в городе, и в области. При этом жара никуда не денется.
В Харькове метеорологи прогнозируют ночью 20 – 22°, днем 32 – 34°. В области — ночью 18 – 23°, днем 32 – 37°. Данные Укргидрометцентра, которые привели харьковчане, свидетельствуют о том, что несколько прохладней — до 30° днем станет только в промежутке 18 – 21 июля.
Читайте также: Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, гроза, дождь, новости Харькова, погода, прогноз, ураган, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 20:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное предупреждение об опасных явлениях, которые ожидают в Харькове — на сей раз в субботу".