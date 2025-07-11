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Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

Погода 20:58   11.07.2025
Оксана Горун
Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное предупреждение об опасных явлениях, которые ожидают в Харькове — на сей раз в субботу.

Ураган, который натворил дел в Харькове в пятницу, 11 июля, не прекратится. В прогнозе на 12-е — вновь гроза, град и шквал со скоростью ветра 15-20 м/с.

Такую погоду предвидят и в городе, и в области. При этом  жара никуда не денется.

В Харькове метеорологи прогнозируют ночью 20 – 22°, днем ​​32 – 34°. В области — ночью 18 – 23°, днем ​​32 – 37°. Данные Укргидрометцентра, которые привели харьковчане, свидетельствуют о том, что несколько прохладней — до 30° днем станет только в промежутке 18 – 21 июля.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 20:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное предупреждение об опасных явлениях, которые ожидают в Харькове — на сей раз в субботу".