Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине

О том, что сегодня, 12 июля в Харькове и области будет опасная погода, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – предупреждают синоптики.

Так 13 июля ожидается такая погода:

– по городу гроза, днем град и шквал, 15 — 20 м/с;

– по области гроза, днем местами град и шквал, 15 — 20 м/с.

Также в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.