Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине

Общество 14:10   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине

О том, что сегодня, 12 июля в Харькове и области будет опасная погода, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – предупреждают синоптики.

Так 13 июля ожидается такая погода:

– по городу гроза, днем град и шквал, 15 — 20 м/с;

– по области гроза, днем местами град и шквал, 15 — 20 м/с.

Также в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Ураган продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
11.07.2025, 14:10
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
12.07.2025, 12:22
Россияне оккупировали еще один населенный пункт возле Купянска
Россияне оккупировали еще один населенный пункт возле Купянска
12.07.2025, 12:00
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроенных людях
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроенных людях
12.07.2025, 06:57
Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
12.07.2025, 09:13
Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине
Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине
12.07.2025, 14:10

Новости по теме:

11:37
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине

Вы читали новость: «Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 14:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что сегодня, 12 июля в Харькове и области будет опасная погода, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.".