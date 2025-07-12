Может повлиять на работу КП, энергетиков и транспорт: что будет на Харьковщине
О том, что сегодня, 12 июля в Харькове и области будет опасная погода, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – предупреждают синоптики.
Так 13 июля ожидается такая погода:
– по городу гроза, днем град и шквал, 15 — 20 м/с;
– по области гроза, днем местами град и шквал, 15 — 20 м/с.
Также в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: опасная погода, погода, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 14:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что сегодня, 12 июля в Харькове и области будет опасная погода, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.".