Live
  • Пт 08.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)

Фронт 19:27   08.08.2025
Олена Нагорна
Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео) Скриншот

Курська операція, яку Збройні сили України розпочали рік тому, тоді врятувала від військ РФ Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ та Лиман, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН, присвяченому деталям та обґрунтуванню операції.

Журналістка поставила Сирському питання, чи можна було замість операції на Курщині перекинути українські війська для оборони Покровська та Вовчанська.

“Ви знаєте, це розхожа фраза. Кожна бригада, яка була б відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, вона не змогла б принести і покращити суттєво ситуацію, і на Покровському напрямку фактично стерлася б. А концентрація і засування тих трьох бригад, двох батальйонів, ну і потім тих бригад, які рухались для закріплення території і виконували задачі зачистки території, якраз нам принесло в рази більше позитивних результатів, ніж би засування їх десь на тих напрямках, на яких ви сказали”, – відповів Сирський.

Відео: ТСН

За його словами, тоді супротивник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. 

“І тоді всі наші військовослужбовці казали, що ми мали можливість просто передохнути, відпочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді. Тому що ворог поступово з тих напрямків найкращі підготовлені частини стягнув і відправив на Курський напрямок. Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Куп’янськ, Лиман, всі інші напрямки. Фактично і не розпочались дії на південному напрямку”, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: У Куп’янську лишається лише “екстренка”, безпечних шляхів евакуації немає – мер

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)
Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)
08.08.2025, 19:27
Яка буде погода в Харкові та області в суботу: прогноз на 9 серпня
Яка буде погода в Харкові та області в суботу: прогноз на 9 серпня
08.08.2025, 18:38
Перешкоджання діяльності ЗСУ інкримінують директору лікарні в Харкові
Перешкоджання діяльності ЗСУ інкримінують директору лікарні в Харкові
08.08.2025, 18:12
У Куп’янську лишається лише екстренка, безпечних шляхів евакуації немає – мер
У Куп’янську лишається лише екстренка, безпечних шляхів евакуації немає – мер
08.08.2025, 17:48
Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі
Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі
08.08.2025, 16:14
Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували
Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували
08.08.2025, 15:11

Новини за темою:

13:09
«Наступ на Харківщину розпочався»: в РНБО пояснили слова Сирського
16:26
Сирський побував на Харківському напрямку: які вказівки віддав
21:00
Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹
19:02
“У мене не було вибору” – Сирський про необхідність захистити Харків і Суми
14:17
Графік відключень світла, Фаріон і що таке КАБ. Що «гуглили» у 2024-му

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Курська операція, яку ЗСУ розпочали рік тому, тоді врятувала від військ РФ Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ та Лиман, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський".