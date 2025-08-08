Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)

Курська операція, яку Збройні сили України розпочали рік тому, тоді врятувала від військ РФ Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ та Лиман, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН, присвяченому деталям та обґрунтуванню операції.

Журналістка поставила Сирському питання, чи можна було замість операції на Курщині перекинути українські війська для оборони Покровська та Вовчанська.



“Ви знаєте, це розхожа фраза. Кожна бригада, яка була б відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, вона не змогла б принести і покращити суттєво ситуацію, і на Покровському напрямку фактично стерлася б. А концентрація і засування тих трьох бригад, двох батальйонів, ну і потім тих бригад, які рухались для закріплення території і виконували задачі зачистки території, якраз нам принесло в рази більше позитивних результатів, ніж би засування їх десь на тих напрямках, на яких ви сказали”, – відповів Сирський.

Відео: ТСН

За його словами, тоді супротивник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського.

“І тоді всі наші військовослужбовці казали, що ми мали можливість просто передохнути, відпочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді. Тому що ворог поступово з тих напрямків найкращі підготовлені частини стягнув і відправив на Курський напрямок. Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Куп’янськ, Лиман, всі інші напрямки. Фактично і не розпочались дії на південному напрямку”, – додав головнокомандувач ЗСУ.