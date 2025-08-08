Live
Можно ли было вместо операции на Курщине оборонять Волчанск: ответ Сырского

Фронт 19:27   08.08.2025
Елена Нагорная
Можно ли было вместо операции на Курщине оборонять Волчанск: ответ Сырского Скриншот

Курская операция, которую Вооруженные силы Украины начали год назад, тогда спасла от войск РФ Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск и Лиман, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН, посвященном деталям и обоснованию операции.

Журналистка задала Сирскому вопрос, можно ли было вместо операции на Курщине перебросить украинские войска для обороны Покровска и Волчанска.

«Вы знаете, это расхожая фраза. Каждая бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое, не смогла бы принести и улучшить существенно ситуацию, и на Покровском направлении фактически стерлась бы. А концентрация и переброска тех трех бригад, двух батальонов, ну и затем тех бригад, которые двигались для закрепления территории и выполняли задачи зачистки территории, как раз нам принесла в разы больше положительных результатов, чем переброска их где-то на тех направлениях, о которых вы сказали», — ответил Сырский.

Видео: ТСН

По его словам, тогда противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского.

«И тогда все наши военнослужащие говорили, что у нас была возможность просто передохнуть, отдохнуть. То есть активные действия тогда закончились на десяти направлениях. Потому что враг постепенно с тех направлений лучшие подготовленные части стянул и отправил на Курское направление. Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления. Фактически и не начались действия на южном направлении», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также: В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин

Автор: Елена Нагорная
