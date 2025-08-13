Про удари по Харківщині та результати обстрілів, розповів Синєгубов
Фото: Олена Нагорна
У ранковому зведенні за 13 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківщині, які зафіксували протягом доби.
Постраждалих внаслідок “прильотів” немає.
По регіону росіяни випустили:
▪️ БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ fpv-дрон.
Внаслідок цього ворог пошкодив у Куп’янському районі складську будівлю, а в Ізюмському – дісталося п’яти приватним будинкам – удари припали по селу Підлиман.
