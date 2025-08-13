Live
Про удари по Харківщині та результати обстрілів, розповів Синєгубов

Події 08:45   13.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олена Нагорна

У ранковому зведенні за 13 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківщині, які зафіксували протягом доби.

Постраждалих внаслідок “прильотів” немає.

По регіону росіяни випустили:

▪️ БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ fpv-дрон.

Внаслідок цього ворог пошкодив у Куп’янському районі складську будівлю, а в Ізюмському – дісталося п’яти приватним будинкам – удари припали по селу Підлиман.

Читайте також: РФ вдарила по Підлиману з артилерії: горів будинок та ліс – подробиці від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
