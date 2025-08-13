Про удари по Харківщині та результати обстрілів, розповів Синєгубов

У ранковому зведенні за 13 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківщині, які зафіксували протягом доби.

Постраждалих внаслідок “прильотів” немає.

По регіону росіяни випустили:

▪️ БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ fpv-дрон.

Внаслідок цього ворог пошкодив у Куп’янському районі складську будівлю, а в Ізюмському – дісталося п’яти приватним будинкам – удари припали по селу Підлиман.