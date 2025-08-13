Об ударах по Харьковщине и результатах обстрелов, рассказал Синегубов

В утренней сводке за 13 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковщине, которые зафиксировали в течение суток.

Пострадавших в результате «прилетов» нет.

По региону россияне выпустили:

▪️ БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ fpv-дрон.

В результате враг повредил в Купянском районе складское здание, а в Изюмском досталось пяти частным домам – удары пришлись по селу Подлиман.