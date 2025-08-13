Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Об ударах по Харьковщине и результатах обстрелов, рассказал Синегубов

Происшествия 08:45   13.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об ударах по Харьковщине и результатах обстрелов, рассказал Синегубов Фото: Елена Нагорная

В утренней сводке за 13 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковщине, которые зафиксировали в течение суток.

Пострадавших в результате «прилетов» нет.

По региону россияне выпустили:

▪️ БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ fpv-дрон.

В результате враг повредил в Купянском районе складское здание, а в Изюмском досталось пяти частным домам – удары пришлись по селу Подлиман.

Читайте также: РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
13.08.2025, 08:54
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
12.08.2025, 21:58
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
13.08.2025, 09:50

Новости по теме:

16:13
Почему в Харькове снова взялись укреплять памятники от обстрелов – мэрия
08:43
Три населенных пункта попали под обстрел РФ, ранен пенсионер – Синегубов
15:28
В каком районе Харьковщины тревога была самой длинной на прошлой неделе – ОВА
14:18
Девять человек пострадали в Харькове на прошлой неделе – Терехов
08:45
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Об ударах по Харьковщине и результатах обстрелов, рассказал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 13 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковщине, которые зафиксировали в течение суток.".