Об ударах по Харьковщине и результатах обстрелов, рассказал Синегубов
Фото: Елена Нагорная
В утренней сводке за 13 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковщине, которые зафиксировали в течение суток.
Пострадавших в результате «прилетов» нет.
По региону россияне выпустили:
▪️ БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ fpv-дрон.
В результате враг повредил в Купянском районе складское здание, а в Изюмском досталось пяти частным домам – удары пришлись по селу Подлиман.
13 августа 2025 в 08:45
