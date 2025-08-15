Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС
Протягом доби в рятувальників було 37 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок обстрілів виникли три пожежі в Ізюмському районі.
“Тричі за добу росіяни обстріляли селище Борова, спричинивши пожежі. На щастя, без постраждалих. Вдень від обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 2,9 га. Увечері ворог двічі вдарив по фермерському господарству, де спочатку горів трактор та гараж на площі 100 м кв., а внаслідок повторного обстрілу двома годинами пізніше — складське приміщення на площі 50 м кв. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів”, – уточнили пожежники.
Також співробітники ДСНС ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах на площі дев’ять гектарів.
Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 07:58
