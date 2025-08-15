Live
Трижды за сутки россияне били по Боровой – что горело, рассказали в ГСЧС

Происшествия 07:58   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение суток у спасателей было 37 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов возникло три пожара в Изюмском районе.

«Трижды в сутки россияне обстреляли поселок Боровая, повлекши пожары. К счастью, без пострадавших. Днем от обстрела загорелась сухая трава на открытой местности на площади 2,9 га. Вечером враг дважды ударил по фермерскому хозяйству, где сначала горел трактор и гараж на площади 100 м кв., а в результате повторного обстрела двумя часами позже — складское помещение на площади 50 м кв. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов», – уточнили пожарные.

Также сотрудники ГСЧС ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах на площади девять гектаров.

Читайте также: Чья Кондрашовка и что на севере области, объяснили в ISW

