Кількість боргів із зарплати на Харківщині назвали аналітики (інфографіка)
2189 проваджень щодо боргів по заробітній платі було відкрито в Харківській області станом на початок серпня.
Харківщина – четверта у рейтингу. Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6305, на другому місці столиця — 3784, на третьому — Дніпропетровщина з 2456 провадженнями, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.
Загалом по Україні зафіксовано понад 35 тисяч проваджень. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Зарплату своїм працівникам заборгували 1983 компанії. Серед них найбільше державних підприємств (11562 або 33%), акціонерних товариств (10308 або 29%) та товариств з обмеженою відповідальністю (6298 або 18%).
Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2670 або 7,5%.
