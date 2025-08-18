Количество долгов по зарплате на Харьковщине назвали аналитики (инфографика)

2189 производств по долгам по заработной плате было открыто в Харьковской области по состоянию на начало августа.

Харьковщина — четвертая в рейтинге. Больше всего задолжали в прифронтовой Сумской области — 6305 производств, на втором месте столица — 3784, на третьем — Днепропетровщина с 2456 производствами, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников.

Всего по Украине зарегистрировано более 35 тысяч производств. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. Зарплату своим работникам задолжали 1983 компании. Среди них больше всего государственных предприятий (11562 или 33%), акционерных обществ (10308 или 29%) и обществ с ограниченной ответственностью (6298 или 18%).

В целом чаще всего в стране зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования — 5681 производство или 16% от общего количества. На втором месте среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством — 2696 или 7,6%. Закрывают тройку компании по производству химической продукции — 2670 или 7,5%.