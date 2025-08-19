Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
Внаслідок обстрілів регіону поранення отримали шестеро людей, серед них – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки; у с. Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка. Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідрок обстрілу в с. Вільшани Солоницівської громади 16 серпня”, – повідомив начальник ХОВА.
За добу по регіону “прилетло”:
▪️три КАБ;
▪️девʼять БпЛА типу «Герань-2»;
▪️три БпЛА типу «Ланцет»;
▪️чотири fpv-дрони.
“У Харківському районі пошкоджено шість приватних будинків (с. Руська Лозова), приватний будинок і господарчу споруду (с. Нова Мерефа); у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Мостове), господарча споруда (с. Лозове)“, – уточнив Синєгубов.
Крім того, у Чугуївському районі пошкоджено кафе та авто, у Богодухівському – комора та будинок, а у Лозівському районі під удар потрапило приватне домоволодіння.
Читайте також: Упродовж доби росіяни атакували 20 разів – Генштаб повідомив подробиці
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів регіону поранення отримали шестеро людей, серед них – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".