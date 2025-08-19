Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов

Внаслідок обстрілів регіону поранення отримали шестеро людей, серед них – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки; у с. Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка. Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідрок обстрілу в с. Вільшани Солоницівської громади 16 серпня”, – повідомив начальник ХОВА.

За добу по регіону “прилетло”:

▪️три КАБ;

▪️девʼять БпЛА типу «Герань-2»;

▪️три БпЛА типу «Ланцет»;

▪️чотири fpv-дрони.

“У Харківському районі пошкоджено шість приватних будинків (с. Руська Лозова), приватний будинок і господарчу споруду (с. Нова Мерефа); у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Мостове), господарча споруда (с. Лозове)“, – уточнив Синєгубов.

Крім того, у Чугуївському районі пошкоджено кафе та авто, у Богодухівському – комора та будинок, а у Лозівському районі під удар потрапило приватне домоволодіння.