О раненых и разрушениях из-за ударов по Харьковщине сообщил Синегубов

В результате обстрелов региона ранения получили шесть людей, среди них – двое детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады пострадали 43-летняя, 59-летняя и 70-летняя женщины; в с. Победа Лозовской громады пострадали 35-летняя женщина, 8-летний мальчик и 2,5-летняя девочка. Также за помощью медиков обратилась 46-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела в с. Ольшаны Солоницевской громады 16 августа», – сообщил начальник ХОВА.

За сутки по региону «прилетело»:

▪️три КАБ;

▪️девять БпЛА типу «Герань-2»;

▪️три БпЛА типу «Ланцет»;

▪️четыре fpv-дрона.

«В Харьковском районе повреждены шесть частных домов (с. Русская Лозовая), частный дом и хозяйственная постройка (с. Новая Мерефа); в Купянском районе повреждены два частных дома (с. Мостовое), хозяйственное сооружение (с. Лозовое)», – уточнил Синегубов.

Кроме того, в Чугуевском районе повреждено кафе и авто, в Богодуховском – амбар и дом, а в Лозовском районе под удар попало частное домовладение.