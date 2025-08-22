Чи є у Куп’янську ворожі ДРГ, розповів Канашевич

Начальник РВА Андрій Канашевич відповів на запитання ведучої нацмарафону, чи є сили РФ на території Куп’янська.

“Наразі такої інформації ми не маємо. Ми знаємо, що в самому Куп’янську є певні сили, які саме для того і розташовані, щоб стримувати ворога і не давати йому заходити. Але, безумовно, ворог знаходиться поруч, і точно намагається через села Радьківка, Московка, заходити в місто Куп’янськ. Але на сьогоднішній день інформації щодо його присутності у нас немає”, – зазначив Канашевич.

При цьому, наголосив начальник РВА, охочих евакуюватися вже практично немає. Наприклад, сьогодні не отримали жодної заявки від охочих виїхати. І таку ситуацію спостерігають дедалі частіше.

“У Куп’янську в самому вже менше тисячі людей населення залишається, в самій громаді трохи більше, ніж 1800. Якщо ми говоримо про ті п’ять громад, які розташовані на лінії фронту, то на сьогоднішній день ще залишається в цій небезпечній зоні близько 4400 людей. І наразі можемо говорити про те, що евакуаційні заходи будуть продовжуватись в будь-якому разі. Ми будемо в будь-якому разі намагатися людям доводити про необхідність виїзду і будемо надавати будь-яку допомогу для того, щоб вони мали можливість виїхати. Тут головне, щоб у самих людей було бажання і був якийсь стимулюючий момент, щоб вони прийняли рішення і виїхали. Жити зараз в Куп’янську – це величезний виклик. Окрім обстрілів, не працюють магазини, аптеки, критична інфраструктура”, – констатував він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”