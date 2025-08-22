Live
Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині

Події 09:20   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по Куп’янщині 22 серпня близько 04:00, пишуть в облпрокуратурі. 

Окупанти випустили по селу Курганне FPV-дрони, встановили у прокуратурі. “Прилетіло” по приватному секторі, там почалася пожежа.

Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 та 62 роки”, – повідомили правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
