Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині
Росіяни вдарили по Куп’янщині 22 серпня близько 04:00, пишуть в облпрокуратурі.
Окупанти випустили по селу Курганне FPV-дрони, встановили у прокуратурі. “Прилетіло” по приватному секторі, там почалася пожежа.
“Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 та 62 роки”, – повідомили правоохоронці.
Читайте також: Сім БпЛА прилетіли по Чугуївщині вночі – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Купянский район, обстріли, прилеты, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 09:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Куп’янщині 22 серпня близько 04:00, пишуть в облпрокуратурі. ".