Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині

Росіяни вдарили по Куп’янщині 22 серпня близько 04:00, пишуть в облпрокуратурі.

Окупанти випустили по селу Курганне FPV-дрони, встановили у прокуратурі. “Прилетіло” по приватному секторі, там почалася пожежа.

“Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 та 62 роки”, – повідомили правоохоронці.