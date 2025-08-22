Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине

Россияне ударили по Купянщине 22 августа около 04:00, пишут в облпрокуратуре.

Оккупанты выпустили по селу Курганное FPV-дроны, установили в прокуратуре. «Прилетело» по частному сектору, там начался пожар.

«Повреждены дома, хозяйственные постройки. Погиб 59-летний мужчина. Ранения и острый шок получили три женщины 53, 60 и 62 лет», – сообщили правоохранители.