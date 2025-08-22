Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине

Происшествия 09:20   22.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине

Россияне ударили по Купянщине 22 августа около 04:00, пишут в облпрокуратуре. 

Оккупанты выпустили по селу Курганное FPV-дроны, установили в прокуратуре. «Прилетело» по частному сектору, там начался пожар.

«Повреждены дома, хозяйственные постройки. Погиб 59-летний мужчина. Ранения и острый шок получили три женщины 53, 60 и 62 лет», – сообщили правоохранители.

Читайте также: Семь БпЛА прилетели по Чугуевщине ночью – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
21.08.2025, 10:30
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
Новости Харькова — главное за 22 августа: «прилет» на Чугуевщине, пожары, бои
Новости Харькова — главное за 22 августа: «прилет» на Чугуевщине, пожары, бои
22.08.2025, 09:07
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
21.08.2025, 14:12
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
21.08.2025, 09:58
Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине
Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине
22.08.2025, 09:20

Новости по теме:

21:01
На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)
17:41
Еще из семи населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
16:42
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
08:50
Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ
21:16
И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 09:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Купянщине 22 августа около 04:00, пишут в облпрокуратуре. ".