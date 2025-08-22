Семь БпЛА прилетели по Чугуевщине ночью – Синегубов

Трое раненых и один погибший в регионе – такие последствия российских атак, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Курганное Ольховатской громады погиб 59-летний мужчина, пострадали 60-летняя и 53-летняя женщины; в с. Митрофановка Двуреченской громады пострадал 45-летний мужчина», – передает Синегубов.

Предварительно, семью БпЛА типа «Герань-2» ударили россияне ночью по Чугуевской громаде.

«С 01:05 до 02:33 в г. Чугуеве и с. Малиновка оккупанты обстреляли два гражданских предприятия, которые несколько лет не работают. В результате атаки загорелась крыша ранее разрушенного здания, складские здания и автомобиль», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по региону «прилетело»:

▪️семь БпЛА типа «Герань-2»;

▪️два fpv-дрона;

▪️три БпЛА (тип устанавливается).

«В Харьковском районе повреждены два частных дома (сел. Слатино); в Купянском районе повреждены два частных дома (с. Лесная Стенка, с. Курганное», – добавил Синегубов.

В Богодуховском районе в результате обстрелов поврежден многоквартирный дом и электросети.