Сім БпЛА прилетіли по Чугуївщині вночі – Синєгубов
Троє поранених та один загиблий у регіоні – такі наслідки російських атак, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік“, – передає Синєгубов.
Попередньо, сьома БпЛА типу “Герань-2” вдарили росіяни вночі по Чугуївській громаді.
“З 01:05 до 02:33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль”, – уточнив начальник ХОВА.
Протягом доби по регіону “прилетіло”:
▪️сім БпЛА типу «Герань-2»;
▪️два fpv-дрони;
▪️три БпЛА (тип встановлюється).
“У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине); у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне)“, – додав Синєгубов.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджений багатоквартирний будинок та електромережі.
