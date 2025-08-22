Есть ли в Купянске вражеские ДРГ, рассказал Канашевич

Начальник РВА Андрей Канашевич ответил на вопрос ведущей нацмарафона, присутствуют ли силы РФ на территории Купянска.

«Пока такой информации у нас нет. Мы знаем, что в самом Купянске есть определенные силы, которые именно для того и размещены, чтобы сдерживать врага и не давать ему заходить. Но, безусловно, враг находится рядом, и точно пытается через села Радьковка, Московка, пытается заходить в город Купянск. Но на сегодняшний день информации о его присутствии у нас нет», – рассказал Канашевич.

При этом, акцентировал начальник РВА, желающих эвакуироваться уже практически нет. Например, сегодня не получили ни одной заявки от желающих выехать. И такую ситуацию наблюдают все чаще.

«В Купянске в самом уже меньше тысячи людей население остается, в самой громаде чуть больше 1800. Если мы говорим о пяти громадах, которые расположены на линии фронта, то на сегодняшний день еще остается в этой опасной зоне около 4400 человек. И сейчас можем говорить о том, что эвакуационные мероприятия будут продолжаться в любом случае. Мы будем в любом случае стараться людям доказывать необходимость выезда и будем оказывать любую помощь для того, чтобы у них была возможность уехать. Здесь главное, чтобы у самих людей было желание и был какой-то стимулирующий момент, чтобы они приняли решение и уехали. Жить сейчас в Купянске – это огромный вызов. Кроме обстрелов, не работают магазины, аптеки, критическая инфраструктура», – констатировал он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»