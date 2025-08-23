У лісі на Харківщині гасять масштабну пожежу (фото, відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Загоряння на території Артемівського лісництва неподалік села Діброва Ізюмського району сталося 22 серпня о 15:10, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію», – зазначили рятувальники.
О 12:08 23 серпня пожежу локалізували. З вогнем борються 66 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС. Крім цього, на місці працюють лісівники та сапери.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
