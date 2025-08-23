Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

У лісі на Харківщині гасять масштабну пожежу (фото, відео)

Суспільство 15:16   23.08.2025
Вікторія Яковенко
У лісі на Харківщині гасять масштабну пожежу (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Загоряння на території Артемівського лісництва неподалік села Діброва Ізюмського району сталося 22 серпня о 15:10, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію», – зазначили рятувальники.

О 12:08 23 серпня пожежу локалізували. З вогнем борються 66 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС. Крім цього, на місці працюють лісівники та сапери.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30
23.08.2025, 15:34
Вночі загинув український пілот МіГ-29, у 2000-му він закінчив харківський виш
Вночі загинув український пілот МіГ-29, у 2000-му він закінчив харківський виш
23.08.2025, 14:02
Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів
Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів
23.08.2025, 13:27
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
23.08.2025, 14:18
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)
23.08.2025, 12:06
23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося
23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося
23.08.2025, 11:01

Новини за темою:

19:59
Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)
14:44
Намагався загасити пожежу: чоловік на Харківщині отримав опіки (фото)
07:58
ДСНС: вночі в Харкові горіла багатоповерхівка – у вогні загинув чоловік
07:44
За добу на Харківщині рятувальники гасили 22 пожежі – де горіло
09:35
ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У лісі на Харківщині гасять масштабну пожежу (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загоряння на території Артемівського лісництва неподалік села Діброва Ізюмського району сталося 22 серпня о 15:10, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".