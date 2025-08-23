Live
В лесу на Харьковщине тушат масштабный пожар (фото, видео)

Общество 15:16   23.08.2025
Виктория Яковенко
В лесу на Харьковщине тушат масштабный пожар (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Возгорание на территории Артемовского лесничества недалеко от села Диброва Изюмского района произошло 22 августа в 15:10, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Сейчас площадь лесного пожара составляет 102 га. Горит хвойная подстилка. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация», — отметили спасатели.

В 12:08 23 августа пожар локализовали. С огнем борются 66 спасателей и 21 единица техники ГСЧС. Кроме этого, на месте работают лесоводы и саперы.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
