Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська

Події 19:07   28.08.2025
Оксана Якушко
Поїзд Харків – Слов’янськ – Краматорськ вирушив із Лозової із запізненням майже на годину, повідомила Укрзалізниця.

«Поїзд №6823/6813 Харків – Словʼянськ – Краматорськ курсує зі станції Лозова із затримкою 47 хвилин через надання першої допомоги людині. Наздоганяємо, просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, росіяни прицільним ударом знищили швидкісний потяг Інтерсіті “Київ-Харків”.

Автор: Оксана Якушко
