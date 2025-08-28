Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська

Поїзд Харків – Слов’янськ – Краматорськ вирушив із Лозової із запізненням майже на годину, повідомила Укрзалізниця.

«Поїзд №6823/6813 Харків – Словʼянськ – Краматорськ курсує зі станції Лозова із затримкою 47 хвилин через надання першої допомоги людині. Наздоганяємо, просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, росіяни прицільним ударом знищили швидкісний потяг Інтерсіті “Київ-Харків”.