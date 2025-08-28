Live
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск

Происшествия 19:07   28.08.2025
Оксана Якушко
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск Фото: Укрзалізниця

Поезд Харьков – Славянск – Краматорск отправился из Лозовой с опозданием почти на час, сообщила Укрзалізниця.

«Поезд №6823/6813 Харьков – Славянск – Краматорск курсирует со станции Лозовая с задержкой 47 минут из-за оказания первой помощи человеку. Догоняем, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, сегодня, 28 августа, россияне прицельным ударом уничтожили скоростной поезд Интерсити «Киев-Харьков».

Автор: Оксана Якушко
