Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск

Поезд Харьков – Славянск – Краматорск отправился из Лозовой с опозданием почти на час, сообщила Укрзалізниця.

«Поезд №6823/6813 Харьков – Славянск – Краматорск курсирует со станции Лозовая с задержкой 47 минут из-за оказания первой помощи человеку. Догоняем, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, сегодня, 28 августа, россияне прицельным ударом уничтожили скоростной поезд Интерсити «Киев-Харьков».