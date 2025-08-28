Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск
Фото: Укрзалізниця
Поезд Харьков – Славянск – Краматорск отправился из Лозовой с опозданием почти на час, сообщила Укрзалізниця.
«Поезд №6823/6813 Харьков – Славянск – Краматорск курсирует со станции Лозовая с задержкой 47 минут из-за оказания первой помощи человеку. Догоняем, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», – говорится в официальном сообщении.
Напомним, сегодня, 28 августа, россияне прицельным ударом уничтожили скоростной поезд Интерсити «Киев-Харьков».
Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", краматорск, Лозова, Лозовая, пассажир, поезд, потяг, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд Харьков – Славянск – Краматорск отправился из Лозовой с опозданием почти на час, сообщила Укрзалізниця.".