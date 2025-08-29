Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки

Поліціянти у Харкові притягнули до відповідальності чоловіка за шахрайство, повідомила Нацполіція.

40-річний зловмисник попросив у потерпілого газонокосарку, мовляв, йому треба покосити траву у своїй садибі. Після отримання техніки правопорушник зник у невідомому напрямку, спричинивши матеріальну шкоду потерпілому на суму 4 000 гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство.

Наразі порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Максимально санкція статті передбачає покарання на строк до трьох років за ґратами.