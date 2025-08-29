Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки

Події 18:36   29.08.2025
Оксана Якушко
Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки

Поліціянти у Харкові притягнули до відповідальності чоловіка за шахрайство, повідомила Нацполіція.

40-річний зловмисник попросив у потерпілого газонокосарку, мовляв, йому треба покосити траву у своїй садибі. Після отримання техніки правопорушник зник у невідомому напрямку, спричинивши матеріальну шкоду потерпілому на суму 4 000 гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство.

Наразі порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Максимально санкція статті передбачає покарання на строк до трьох років за ґратами.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові будуть підземні виші? Що відбувається в університеті Каразіна 📹
У Харкові будуть підземні виші? Що відбувається в університеті Каразіна 📹
29.08.2025, 19:10
Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки
Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки
29.08.2025, 18:36
Водійку гідроскутера, яка наїхала на жінку на озері під Харковом, осудять
Водійку гідроскутера, яка наїхала на жінку на озері під Харковом, осудять
29.08.2025, 18:01
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
28.08.2025, 11:50
Де росіяни на Харківщині атакують найбільше – Генштаб ЗСУ
Де росіяни на Харківщині атакують найбільше – Генштаб ЗСУ
29.08.2025, 17:23
Балкон у Харкові став пасткою для зграї кажанів: загинули близько 80
Балкон у Харкові став пасткою для зграї кажанів: загинули близько 80
29.08.2025, 16:12

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 18:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти у Харкові притягнули до відповідальності чоловіка за шахрайство, повідомила Нацполіція.".