Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки
Поліціянти у Харкові притягнули до відповідальності чоловіка за шахрайство, повідомила Нацполіція.
40-річний зловмисник попросив у потерпілого газонокосарку, мовляв, йому треба покосити траву у своїй садибі. Після отримання техніки правопорушник зник у невідомому напрямку, спричинивши матеріальну шкоду потерпілому на суму 4 000 гривень.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство.
Наразі порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Максимально санкція статті передбачає покарання на строк до трьох років за ґратами.
Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: газонокосилка, Нацполіція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік видурив газонокосарку у Харкові, йому світить 3 роки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 18:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти у Харкові притягнули до відповідальності чоловіка за шахрайство, повідомила Нацполіція.".