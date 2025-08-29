Мужчина выдурил газонокосилку в Харькове, ему светит 3 года
Полицейские в Харькове привлекли к ответственности мужчину за мошенничество, сообщила Нацполиция.
40-летний злоумышленник попросил у потерпевшего газонокосилку, мол, ему нужно покосить траву в своей усадьбе. После получения техники правонарушитель скрылся в неизвестном направлении, причинив материальный ущерб потерпевшему на сумму 4 000 гривен.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье мошенничество.
В настоящее время нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.
Максимально санкция статьи предусматривает наказание на срок до трех лет за решеткой.
