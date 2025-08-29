Мужчина выдурил газонокосилку в Харькове, ему светит 3 года

Полицейские в Харькове привлекли к ответственности мужчину за мошенничество, сообщила Нацполиция.

40-летний злоумышленник попросил у потерпевшего газонокосилку, мол, ему нужно покосить траву в своей усадьбе. После получения техники правонарушитель скрылся в неизвестном направлении, причинив материальный ущерб потерпевшему на сумму 4 000 гривен.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

В настоящее время нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.

Максимально санкция статьи предусматривает наказание на срок до трех лет за решеткой.