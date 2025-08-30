Live
Заключний візит: Харків відвідав посол Німеччини в Україні

Суспільство 18:58   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Заключний візит: Харків відвідав посол Німеччини в Україні Фото: ХМР

Про те, що до Харкова приїхав Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер, повідомляє мерія.

Цей візит до міста став останнім для Єґера у статусі посла, незабаром він обійме посаду нового президента Федеральної розвідувальної служби.

“Серед основних проєктів, реалізованих за підтримки уряду Німеччини, – розробка Генерального плану Харкова, програми будівництва соціального житла, встановлення сучасних когенераційних установок та мобільних теплоелектроцентралей, які забезпечують теплом десятки тисяч мешканців”, – пишуть у пресслужбі міськради.

Про плідні роки співпраці з Єґером нагадав і мер Ігор Терехов.

“Разом ми реалізували чимало важливих проєктів у енергетичній сфері та відбудові, і я впевнений – зробимо ще більше. Для нас важлива не лише фінансова, а й політична, військова підтримка. Дякую за ваш особистий неоціненний внесок у співпрацю між Харковом та Німеччиною і за те, що залишалися з нами у найважчі моменти війни”, – сказав Терехов.

А свою чергу Марк Єґер наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну та Харків.

“Харків був першим містом, яке я відвідав після мого призначення. Я пишаюсь мужністю харків’ян. Ваше місто – це маяк демократії, як свого часу був Західний Берлін. Я залишаю Україну з новим призначенням, але Харків назавжди залишиться в моєму серці. Ми й далі співпрацюватимемо, і Німеччина продовжить підтримувати Харків у всіх сферах – від оборони до культури”, – додав Мартін Єгер.

Читайте також: «Правий сектор» VS «ХарківПрайд»: у центрі Харкова – колотнеча

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
