Заключний візит: Харків відвідав посол Німеччини в Україні
Про те, що до Харкова приїхав Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер, повідомляє мерія.
Цей візит до міста став останнім для Єґера у статусі посла, незабаром він обійме посаду нового президента Федеральної розвідувальної служби.
“Серед основних проєктів, реалізованих за підтримки уряду Німеччини, – розробка Генерального плану Харкова, програми будівництва соціального житла, встановлення сучасних когенераційних установок та мобільних теплоелектроцентралей, які забезпечують теплом десятки тисяч мешканців”, – пишуть у пресслужбі міськради.
Про плідні роки співпраці з Єґером нагадав і мер Ігор Терехов.
“Разом ми реалізували чимало важливих проєктів у енергетичній сфері та відбудові, і я впевнений – зробимо ще більше. Для нас важлива не лише фінансова, а й політична, військова підтримка. Дякую за ваш особистий неоціненний внесок у співпрацю між Харковом та Німеччиною і за те, що залишалися з нами у найважчі моменти війни”, – сказав Терехов.
А свою чергу Марк Єґер наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну та Харків.
“Харків був першим містом, яке я відвідав після мого призначення. Я пишаюсь мужністю харків’ян. Ваше місто – це маяк демократії, як свого часу був Західний Берлін. Я залишаю Україну з новим призначенням, але Харків назавжди залишиться в моєму серці. Ми й далі співпрацюватимемо, і Німеччина продовжить підтримувати Харків у всіх сферах – від оборони до культури”, – додав Мартін Єгер.
