Заключительный визит: Харьков посетил посол Германии в Украине

О том, что в Харьков приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер, передает мэрия.

Этот визит в город стал последним для Егера в статусе посла, вскоре он вступит в должность нового президента Федеральной разведывательной службы.

«Среди основных проектов, реализованных при поддержке правительства Германии, – разработка Генерального плана Харькова, программы строительства социального жилья, установка современных когенерационных установок и мобильных теплоэлектроцентралей, обеспечивающих теплом десятки тысяч жителей», – пишут в пресс-службе горсовета.

О плодотворных годах сотрудничества с Егером напомнил и мэр Игорь Терехов.

«Вместе мы реализовали немало важных проектов в энергетической сфере и восстановлении, и я уверен — сделаем еще больше. Для нас важна не только финансовая, но и политическая, военная поддержка. Благодарю вас за ваш личный неоценимый вклад в сотрудничество между Харьковом и Германией и за то, что оставались с нами в самые трудные моменты войны», – сказал Терехов.

А свою очередь Марк Егер акцентировал, что Германия продолжит поддерживать Украину и Харьков.

«Харьков был первым городом, который я посетил после моего назначения. Я горжусь мужеством харьковчан. Ваш город — это маяк демократии, как в свое время был Западный Берлин. Я покидаю Украину с новым назначением, но Харьков навсегда останется в моем сердце. Мы будем и дальше сотрудничать, и Германия продолжит поддерживать Харьков во всех сферах — от обороны до культуры», – добавил Мартин Егер.