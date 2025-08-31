Live
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW

Фронт 09:13   31.08.2025
Оксана Горун
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW Ілюстрація: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив інформацію про звільнення Силами оборони села Мирове під Куп’янськом, а також повідомив про тактику, яку застосовують росіяни в цьому районі.

“30 серпня спікер Дніпровської групи військ полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська нещодавно відбили Мирове (на північний захід від Куп’янська), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, більше не утримують позиції в Соболівці (на захід від Куп’янська і безпосередньо на південь від Мирового). Російський військовий блогер підтвердив повідомлення Трегубова, заявивши, що російські війська не повністю захопили Мирове та що район на північний захід від Мирового є спірною “сірою” зоною”, – прокоментували аналітики.

Російські війська 29 та 30 серпня продовжували атаки в напрямку Куп’янська, а також на півночі від нього в напрямку Кутьківки та на північному сході – у бік Кам’янки та Фиголівки.

Читайте також: Російські ДРГ у Куп’янську, навчальний рік під землею – огляд фронту

“Командир українського полку, який діяв на Куп’янському напрямку, повідомив 30 серпня, що російські війська намагаються проникнути в Куп’янськ, просуваючись каналізаційними трубами до населеного пункту. Командир зазначив, що російські війська продовжують спроби організувати імпровізовані переправи піхоти через річку Оскіл”, – додали в ISW.

Автор: Оксана Горун
31.08.2025, 09:13
