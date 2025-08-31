Россияне пытаются проникнуть в Купянск по канализации — ISW
Институт изучения войны (ISW) подтвердил информацию об освобождении Силами обороны села Мировое под Купянском, а также сообщил о тактике, которую применяют россияне в этом районе.
«30 августа спикер Днепровской группы войск полковник Виктор Трегубов сообщил, что украинские войска недавно отбили Мировое (к северо-западу от Купянска), что указывает на то, что российские войска, вероятно, больше не удерживают позиции в Соболевке (к западу от Купянска и непосредственно к югу от Мирового). Российский военный блогер подтвердил сообщение Трегубова, заявив, что российские войска не полностью захватили Мировое и что район к северо-западу от Мирового является спорной «серой» зоной», — прокомментировали аналитики.
Российские войска 29 и 30 августа продолжали атаки в направлении Купянска, а также на севере от него в направлении Кутьковки и на северо-востоке — в сторону Каменки и Фиголевки.
Читайте также: Российские ДРГ в Купянске, учебный год под землей – обзор фронта
«Командир украинского полка, действовавшего на Купянском направлении, сообщил 30 августа, что российские войска пытаются проникнуть в Купянск, продвигаясь по канализационным трубам в населенный пункт. Командир отметил, что российские войска продолжают попытки организовать импровизированные переправы пехоты через реку Оскол», — дополнили в ISW.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, купянск, новости Харькова, освободили;
Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 09:13;
