У Харкові створили онлайн-каталог зруйнованих підприємств: навіщо (відео)

Платформу “Rise together” розробили підприємці, чий бізнес у Харкові та області суттєво постраждав від російських обстрілів. Так планують знайти підтримку партнерів у всьому світі – і не лише грошима.

“Ця платформа – це шлях для відновлення зруйнованих підприємств Харкова і Харківської області, – розповів МГ “Об’єктив” один авторів ініціативи – Олександр Тимофєєв, керівник ТОВ “Харків Хімпром”. – Це такий каталог, зараз ми збираємо всі підприємства, які були зруйновані в Харкові та Харківській області. Ми зараз зустрічаємося з донорами американськими та європейськими, щоб була адресна допомога тим підприємствам, які хочуть залишитися в Харкові й хочуть відновлюватися. Це така наша ініціатива. На майбутнє ми вважаємо, що ця платформа має стати глобальною. І ми додамо ще всі прифронтові міста – це Запоріжжя, Суми. Підприємства, які постраждали в Одесі чи Дніпрі».

Підприємство Тимофєєва у Васищевому в травні повністю спалили російські “шахеди”. Наразі він одночасно продовжує розвивати вцілілий бізнес на Закарпатті та шукати шляхи для відновлення виробничих потужностей на Харківщині. Колег по нещастю, які втратили бізнес внаслідок ворожих обстрілів, закликає об’єднуватися. Поки що сайт ініціативи ще наповнюють. У каталозі – сім підприємств. За даними Тимофєєва, дані вже подали 15. Інформація про кожне містить наявні фото та відео, опис руйнувань і суму, що необхідна для відновлення. Також передбачена функція “Приєднатися до ініціативи” – тобто взяти участь у відновленні підприємства. Поки що технічну та юридичну частину ще доопрацьовують – ініціатива виникла лише два місяці тому.

“Я вважаю, що треба показати всім, показати Харкову, показати Україні, наскільки у нас багато зруйнованих підприємств, щоб усі побачили – в Європі та Америці. Наприклад, підприємство, яке працює в штаті Огайо, воно виробляє таку ж пластикову каністру, як і “Харків Хімпром” виробляв в області. Якщо вони побачать цю історію і, наприклад, захочуть не обов’язково грошима допомогти, а допомогти, наприклад, обладнанням. І це така адресна допомога від бізнесу до бізнесу”, – пояснює ідею Тимофєєв.

За його словами, поки що не всі постраждалі харківські бізнесмени включилися до ініціативи. Деякі мають побоювання – не хочуть розголосу, щоб “знову не прилетіло”. Але директор “Хімпрому” впевнений, що така робота потрібна та має перспективу.

“Зараз до нас приєднався ІТ-кластер, до нас приєднуються інші бізнес-спільноти. І ми будемо шукати (допомогу – Ред.) разом. Ми разом будемо зустрічатися в Америці, Європі, брати участь у всіх заходах, які проводяться по відновленню України – в усіх місцях світу. Ми плануємо залучати ці кошти”, – пояснює він.

Включити зруйноване підприємство до каталогу можна безплатно. Усіх охочих як зареєструвати свій постраждалий бізнес, так і допомогти в розвитку ініціативи, закликають долучатися.