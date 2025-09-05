Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео)

Общество 15:39   05.09.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео) Скриншот

Платформу «Rise together» разработали предприниматели, чей бизнес в Харькове и области существенно пострадал от российских обстрелов. Так планируют найти поддержку у партнеров во всем мире – и не только деньгами.

«Эта платформа – это путь для восстановления разрушенных предприятий Харькова и Харьковской области, – рассказал МГ «Объектив» один из авторов инициативы – Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром». – Это такой каталог, сейчас мы собираем все предприятия, которые были разрушены в Харькове и Харьковской области. Мы сейчас встречаемся с американскими и европейскими донорами, чтобы была адресная помощь тем предприятиям, которые хотят остаться в Харькове и хотят восстанавливаться. Это такая наша инициатива. На будущее мы считаем, что эта платформа должна стать глобальной. И мы добавим еще все прифронтовые города – это Запорожье, Сумы. Предприятия, пострадавшие в Одессе или в Днепре».

Предприятие Тимофеева в Васищево в мае полностью сожгли российские «шахеды». Сейчас он одновременно продолжает развивать уцелевший бизнес на Закарпатье и искать пути для восстановления производственных мощностей на Харьковщине. Коллег по несчастью, потерявших бизнес в результате вражеских обстрелов, призывает объединяться. Пока сайт инициативы еще наполняют. В каталоге – семь предприятий. По данным Тимофеева, данные уже подали 15. Информация о каждом содержит имеющиеся фото и видео, описание разрушений и сумму, необходимую для восстановления. Также предусмотрена функция «Присоединиться к инициативе» – то есть принять участие в восстановлении предприятия. Пока техническую и юридическую часть еще дорабатывают – инициатива возникла только два месяца назад.

«Я считаю, что нужно показать всем, показать Харькову, показать Украине, насколько у нас много разрушенных предприятий, чтобы все увидели – в Европе и Америке. К примеру, предприятие, работающее в штате Огайо, оно производит такую ​​же пластиковую канистру, как и «Харьков Химпром» производил в области. Если они увидят эту историю и, например, захотят не обязательно деньгами помочь, а помочь, например, оборудованием. И это такая адресная помощь от бизнеса к бизнесу», – объясняет идею Тимофеев.

По его словам, пока не все пострадавшие харьковские бизнесмены включились в инициативу. У некоторых есть опасения – не хотят огласки, чтобы «опять не прилетело». Но директор «Химпрома» уверен, что такая работа нужна и имеет перспективу.

Читайте также: Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после “прилетов”

«Сейчас к нам присоединился IТ-кластер, к нам присоединяются другие бизнес-сообщества. И мы будем искать (помощь – Ред.) вместе. Мы вместе будем встречаться в Америке, Европе, участвовать во всех мероприятиях, проводимых по восстановлению Украины – во всех местах мира. Мы планируем привлекать эти средства», – объясняет он.

Включить разрушенное предприятие в каталог можно бесплатно. Всех желающих как зарегистрировать свой пострадавший бизнес, так и помочь в развитии инициативы, призывают приобщаться.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
05.09.2025, 15:30
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
05.09.2025, 13:38
Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
05.09.2025, 16:08

Новости по теме:

20:26
Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова
15:17
Ветеран на Харьковщине получил 500 тыс. грн от государства: что он делал
22:15
Харьковский бизнес просил экономических преференций: что принял Кабмин
21:40
Бизнес-курсы для ветеранов: лучший участник получит 30 тысяч долларов
11:20
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 15:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Платформу «Rise together» разработали предприниматели, чей бизнес в Харькове и области существенно пострадал от российских обстрелов".