В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео)

Платформу «Rise together» разработали предприниматели, чей бизнес в Харькове и области существенно пострадал от российских обстрелов. Так планируют найти поддержку у партнеров во всем мире – и не только деньгами.

«Эта платформа – это путь для восстановления разрушенных предприятий Харькова и Харьковской области, – рассказал МГ «Объектив» один из авторов инициативы – Александр Тимофеев, руководитель ООО «Харьков Химпром». – Это такой каталог, сейчас мы собираем все предприятия, которые были разрушены в Харькове и Харьковской области. Мы сейчас встречаемся с американскими и европейскими донорами, чтобы была адресная помощь тем предприятиям, которые хотят остаться в Харькове и хотят восстанавливаться. Это такая наша инициатива. На будущее мы считаем, что эта платформа должна стать глобальной. И мы добавим еще все прифронтовые города – это Запорожье, Сумы. Предприятия, пострадавшие в Одессе или в Днепре».

Предприятие Тимофеева в Васищево в мае полностью сожгли российские «шахеды». Сейчас он одновременно продолжает развивать уцелевший бизнес на Закарпатье и искать пути для восстановления производственных мощностей на Харьковщине. Коллег по несчастью, потерявших бизнес в результате вражеских обстрелов, призывает объединяться. Пока сайт инициативы еще наполняют. В каталоге – семь предприятий. По данным Тимофеева, данные уже подали 15. Информация о каждом содержит имеющиеся фото и видео, описание разрушений и сумму, необходимую для восстановления. Также предусмотрена функция «Присоединиться к инициативе» – то есть принять участие в восстановлении предприятия. Пока техническую и юридическую часть еще дорабатывают – инициатива возникла только два месяца назад.

«Я считаю, что нужно показать всем, показать Харькову, показать Украине, насколько у нас много разрушенных предприятий, чтобы все увидели – в Европе и Америке. К примеру, предприятие, работающее в штате Огайо, оно производит такую ​​же пластиковую канистру, как и «Харьков Химпром» производил в области. Если они увидят эту историю и, например, захотят не обязательно деньгами помочь, а помочь, например, оборудованием. И это такая адресная помощь от бизнеса к бизнесу», – объясняет идею Тимофеев.

По его словам, пока не все пострадавшие харьковские бизнесмены включились в инициативу. У некоторых есть опасения – не хотят огласки, чтобы «опять не прилетело». Но директор «Химпрома» уверен, что такая работа нужна и имеет перспективу.

«Сейчас к нам присоединился IТ-кластер, к нам присоединяются другие бизнес-сообщества. И мы будем искать (помощь – Ред.) вместе. Мы вместе будем встречаться в Америке, Европе, участвовать во всех мероприятиях, проводимых по восстановлению Украины – во всех местах мира. Мы планируем привлекать эти средства», – объясняет он.

Включить разрушенное предприятие в каталог можно бесплатно. Всех желающих как зарегистрировать свой пострадавший бизнес, так и помочь в развитии инициативы, призывают приобщаться.