Харків’янка стала чемпіонкою світу з фехтування на візках (фото)
Про те, що харків’янка Олена Фетота-Ісаєва здобула “золото” на чемпіонаті світу з фехтування на візках, передає “KHARKIV SPORT CITY”.
Чемпіонат світу пройшов у Республіці Корея, він тривав із 2 по 7 вересня. За цей час у ньому взяли участь спортсмени з 28 країн, йдеться у повідомленні.
“Харків’янка Олена Фетота-Ісаєва виборола золоту медаль та стала чемпіонкою світу з фехтування на візках в особистих змаганнях!”, – уточнили в “KHARKIV SPORT CITY”.
І додали: перемога дівчини – ще одне підтвердження сили та стійкості всіх українців.
Читайте також: «Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Спорт, Суспільство, Харків; Теги: спорт, фехтование, харків'янка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янка стала чемпіонкою світу з фехтування на візках (фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 10:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що харків’янка Олена Фетота-Ісаєва здобула “золото” на чемпіонаті світу з фехтування на візках, передає “KHARKIV SPORT CITY”.".