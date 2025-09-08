Live
Харків’янка стала чемпіонкою світу з фехтування на візках (фото)

Світ 10:58   08.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що харків’янка Олена Фетота-Ісаєва здобула “золото” на чемпіонаті світу з фехтування на візках, передає “KHARKIV SPORT CITY”.

Чемпіонат світу пройшов у Республіці Корея, він тривав із 2 по 7 вересня. За цей час у ньому взяли участь спортсмени з 28 країн, йдеться у повідомленні.

“Харків’янка Олена Фетота-Ісаєва виборола золоту медаль та стала чемпіонкою світу з фехтування на візках в особистих змаганнях!”, – уточнили в “KHARKIV SPORT CITY”.

І додали: перемога дівчини – ще одне підтвердження сили та стійкості всіх українців.

Читайте також: «Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
