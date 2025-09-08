Live
Харьковчанка стала чемпионкой мира по фехтованию на колясках (фото)

Мир 10:58   08.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что харьковчанка Елена Фетота-Исаева завоевала «золото» на чемпионате мира по фехтованию на колясках, передает «KHARKIV SPORT CITY».

Чемпионат мира прошел в Республике Корея, он длился со 2 по 7 сентября. За это время в нем приняли участие спортсмены с 28 стран, говорится в сообщении.

«Харьковчанка Елена Фетота-Исаева завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира по фехтованию на колясках в личных соревнованиях!», – уточнили в «KHARKIV SPORT CITY».

И добавили: победа девушки – еще одно подтверждение силы и стойкости всех украинцев.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
