Харьковчанка стала чемпионкой мира по фехтованию на колясках (фото)

О том, что харьковчанка Елена Фетота-Исаева завоевала «золото» на чемпионате мира по фехтованию на колясках, передает «KHARKIV SPORT CITY».

Чемпионат мира прошел в Республике Корея, он длился со 2 по 7 сентября. За это время в нем приняли участие спортсмены с 28 стран, говорится в сообщении.

«Харьковчанка Елена Фетота-Исаева завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира по фехтованию на колясках в личных соревнованиях!», – уточнили в «KHARKIV SPORT CITY».

И добавили: победа девушки – еще одно подтверждение силы и стойкости всех украинцев.