П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня

Впродовж минулого тижня 52 населені пункти регіону, у тому числі місто Харків, зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка. П’ять жителів загинули.

«Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету дві людини загинули, дві – постраждали», – зазначив голова ХОВА.

Ворог випустив на Харківщину: одну ракету, дев’ять КАБів, понад 60 БпЛА різних типів, серед яких – «Герань-2», «Шахед», «Ланцет», «Молния» та FPV.

«Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки, 10 приватних будинків, магазин, аптеку, адмінбудівлю, трактор, два автомобілі, гараж. Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 18 приватних будинків, адмінбудівля, господарча споруда. У місті Харків ворог пошкодив скління вікон навчального закладу», – інформує Синєгубов.

Рятувальники загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.