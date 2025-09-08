Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня

Події 15:31   08.09.2025
Вікторія Яковенко
П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулого тижня 52 населені пункти регіону, у тому числі місто Харків, зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка. П’ять жителів загинули.

«Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету дві людини загинули, дві – постраждали», – зазначив голова ХОВА.

Ворог випустив на Харківщину: одну ракету, дев’ять КАБів, понад 60 БпЛА різних типів, серед яких – «Герань-2», «Шахед», «Ланцет», «Молния» та FPV.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов

«Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки, 10 приватних будинків, магазин, аптеку, адмінбудівлю, трактор, два автомобілі, гараж. Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 18 приватних будинків, адмінбудівля, господарча споруда. У місті Харків ворог пошкодив скління вікон навчального закладу», – інформує Синєгубов.

Рятувальники загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: “Головний підсумок останніх семи днів” назвав Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня
П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня
08.09.2025, 15:31
Землі для будівництва в Харкові стали сміттєзвалищем: хто отримав підозру
Землі для будівництва в Харкові стали сміттєзвалищем: хто отримав підозру
08.09.2025, 14:53
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
08.09.2025, 14:22
Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
08.09.2025, 12:09
У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому
У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому
08.09.2025, 13:43
Новини Харкова — головне 8 вересня: чому дитина була в Куп’янську, COVID
Новини Харкова — головне 8 вересня: чому дитина була в Куп’янську, COVID
08.09.2025, 15:34

Новини за темою:

09:27
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
08:48
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
15:25
«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані
14:58
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
07:51
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «П’ять людей загинули, 25 – постраждали: чим били по Харківщині минулого тижня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулого тижня 52 населені пункти регіону, у тому числі місто Харків, зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".