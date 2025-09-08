Пятеро погибли, 25 – пострадали: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе

В течение прошлой недели 52 населенных пункта региона, в том числе город Харьков, подверглись вражеским обстрелам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате ударов пострадали 25 человек, среди них – 6-летняя девочка. Пять жителей погибли.

«Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета два человека погибли, два – пострадали», — отметил глава ХОВА.

Враг выпустил на Харьковщину: одну ракету, девять КАБов, более 60 БпЛА разных типов, среди которых — «Герань-2», «Шахед», «Ланцет», «Молния» и FPV.

«Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере три многоквартирных дома, 10 частных домов, магазин, аптека, админздание, трактор, два автомобиля, гараж. Существенные повреждения – в Изюмском районе: 18 частных домов, админздание, хозяйственное сооружение. В городе Харьков враг повредил остекление окон учебного заведения», – сообщает Синегубов.

Спасатели потушили 26 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.