Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

Зазначимо, що в ОТУВ «Харків» вранці повідомляли, що за минулу добу супротивник втратив на цьому напрямку 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одну артилерійську систему, три автомобілі, 30 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено: 45 укриттів для особового складу, 10 стартових позицій запуску БпЛА. Знищено: місце зберігання ПММ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного. Ще один бій триває.

В ОСУВ «Дніпро» заявляли: противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко констатував: наразі ситуація у Куп’янську залишається без змін – українські захисники заблокували просування ворога, у самому місті його немає. Проте важкі бої продовжуються і вдень, і вночі.