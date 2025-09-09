Live
  • Вт 09.09.2025
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:49   09.09.2025
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

Зазначимо, що в ОТУВ «Харків» вранці повідомляли, що за минулу добу супротивник втратив на цьому напрямку 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одну артилерійську систему, три автомобілі, 30 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено: 45 укриттів для особового складу, 10 стартових позицій запуску БпЛА. Знищено: місце зберігання ПММ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного. Ще один бій триває.

В ОСУВ «Дніпро» заявляли: противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко констатував: наразі ситуація у Куп’янську залишається без змін – українські захисники заблокували просування ворога, у самому місті його немає. Проте важкі бої продовжуються і вдень, і вночі.

Читайте також: У Харкові – вибухи: по передмістю били із авіації, постраждалий (фото)

08:09
На Харківщині українські бійці відбили 14 атак РФ – ранкове зведення Генштабу
16:48
Ворожа атака триває в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ
20:11
«Шоу самогубців» у Куп’янську, повернулись удари по енергетиці – огляд фронту
16:26
Де сьогодні атакувала РФ на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
08:33
Ворог атакував на Харківщині щонайменше 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

