Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:49   09.09.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил три атаки в районе Волчанска.

Отметим, что в ОТГВ «Харьков» утром сообщалось, что за прошедшие сутки противник потерял на этом направлении 37 единиц вооружения и военной техники, из них: одну артиллерийскую систему, три автомобиля, 30 БпЛА, три единицы специальной техники. Повреждены: 45 укрытий для личного состава, 10 стартовых позиций запуска БпЛА. Уничтожено: место хранения ГСМ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки оккупантов в районе Степовой Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного. Еще один бой продолжается.

В ОСГВ «Днепр» заявляли: противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Напомним, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко констатировал: ситуация в Купянске остается без изменений – украинские защитники заблокировали продвижение врага, в самом городе его нет. Однако тяжелые бои продолжаются и днем ​​и ночью.

Читайте также: В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
09.09.2025, 15:30
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
09.09.2025, 14:31
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
09.09.2025, 16:52
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)
09.09.2025, 09:35
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
08.09.2025, 18:44
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн
09.09.2025, 18:02

Новости по теме:

08:09
На Харьковщине украинские бойцы отбили 14 атак РФ – утренняя сводка Генштаба
16:48
Вражеская атака идет в районе Волчанска – Генштаб ВСУ
20:11
«Шоу самоубийц» в Купянске, вернулись удары по энергетике – обзор фронта
16:26
Где сегодня атаковала РФ на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
08:33
Враг атаковал на Харьковщине не менее 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".