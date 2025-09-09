Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил три атаки в районе Волчанска.
Отметим, что в ОТГВ «Харьков» утром сообщалось, что за прошедшие сутки противник потерял на этом направлении 37 единиц вооружения и военной техники, из них: одну артиллерийскую систему, три автомобиля, 30 БпЛА, три единицы специальной техники. Повреждены: 45 укрытий для личного состава, 10 стартовых позиций запуска БпЛА. Уничтожено: место хранения ГСМ.
На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки оккупантов в районе Степовой Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного. Еще один бой продолжается.
В ОСГВ «Днепр» заявляли: противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол.
Напомним, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко констатировал: ситуация в Купянске остается без изменений – украинские защитники заблокировали продвижение врага, в самом городе его нет. Однако тяжелые бои продолжаются и днем и ночью.
9 сентября 2025 в 16:49
