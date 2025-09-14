Live
  • Нд 14.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ

Фронт 10:31   14.09.2025
Олена Нагорна
За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Минулої доби в Харківській області росіяни атакували 25 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боїв у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби було 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми супротивника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

Загалом на фронті в Україні за добу було 184 бої. Втрати РФ склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня поінформував про активність супротивника на півночі Харківської області, що істотно зросла.

Читайте також: Спробу росіян просунутися газопроводом у Куп’янськ проаналізував ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Не можу сказати, що Куп’янськ чистий від окупантів – речник ОСУВ «Дніпро»
Не можу сказати, що Куп’янськ чистий від окупантів – речник ОСУВ «Дніпро»
14.09.2025, 11:23
За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ
За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ
14.09.2025, 10:31
Десятки поїздів запізнюються через НП на Київщині, серед них харківські
Десятки поїздів запізнюються через НП на Київщині, серед них харківські
14.09.2025, 10:07
Доба на Харківщині: загиблий і п’ять поранених, чим атакували росіяни (фото)
Доба на Харківщині: загиблий і п’ять поранених, чим атакували росіяни (фото)
14.09.2025, 09:28
Новини Харкова — головне за 14 вересня: як минула ніч, поїзд на Перемишль
Новини Харкова — головне за 14 вересня: як минула ніч, поїзд на Перемишль
14.09.2025, 10:43
НП на Київщині: поїзд Харків-Перемишль зупинили, що з рухом інших потягів
НП на Київщині: поїзд Харків-Перемишль зупинили, що з рухом інших потягів
14.09.2025, 08:20

Новини за темою:

17:31
Де росіяни найбільше атакували в Харківській області – Генштаб ЗСУ
18:16
Де найбільше боїв зараз в Харківській області – Генштаб ЗСУ
16:49
Бій триває на Куп’янському напрямку: Генштаб на 16:00
16:49
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
16:48
Ворожа атака триває в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 10:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області росіяни атакували 25 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.".