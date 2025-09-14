За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ

Минулої доби в Харківській області росіяни атакували 25 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боїв у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби було 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми супротивника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

Загалом на фронті в Україні за добу було 184 бої. Втрати РФ склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня поінформував про активність супротивника на півночі Харківської області, що істотно зросла.