За сутки на Харьковщине было 25 боев — Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в Харьковской области россияне атаковали 25 раз, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении было 14 боев в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении за минувшие сутки было 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы противника в районах Мирного, Степовой Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

В целом на фронте в Украине за сутки было 184 боя. Потери РФ составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 сентября сообщил о значительном увеличении активности противника на севере Харьковской области.

Читайте также: Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW