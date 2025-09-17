Стоматологія – у кареті “швидкої”: на Харківщині запрацювала виїзна бригада

Про те, що на Харківщині почала працювати стоматологічна бригада, розповіли у «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Стоматологічна “швидка” запрацювала на базі «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

“Автомобіль обладнаний за сучасними стандартами, має автономне живлення, тож лікарі можуть працювати у будь-якій громаді й приймати пацієнтів на місці”, – зазначили медики.

Така стоматологічна бригада вже надала необхідну допомогу десяткам людей. Спектр допомоги досить великий – від звичайної консультації до встановлення пломб. Медики зазначили, що така мобільна стоматологія зараз є вкрай актуальною. Адже в деяких населених пунктах дістатися стоматології вже неможливо чи небезпечно.