Стоматология – в карете «скорой»: на Харьковщине заработала выездная бригада
Фото: «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
О том, что на Харьковщине начала работать стоматологическая бригада, рассказали в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Стоматологическая «скорая» заработала на базе «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«Автомобиль оборудован по современным стандартам, имеет автономное питание, поэтому врачи могут работать в любой громаде и принимать пациентов на месте», – отметили медики.
Такая стоматологическая бригада уже оказала необходимую помощь десяткам людей. Спектр помощи довольно обширный – от обычной консультации до установки пломб. Медики отметили, что такая мобильная стоматология сейчас крайне актуальна. Ведь в некоторых населённых пунктах добраться до стоматологии уже невозможно или опасно.
17 сентября 2025 в 09:52
