Стоматология – в карете «скорой»: на Харьковщине заработала выездная бригада

Общество 09:52   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

О том, что на Харьковщине начала работать стоматологическая бригада, рассказали в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». 

Стоматологическая «скорая» заработала на базе «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Автомобиль оборудован по современным стандартам, имеет автономное питание, поэтому врачи могут работать в любой громаде и принимать пациентов на месте», – отметили медики.

Такая стоматологическая бригада уже оказала необходимую помощь десяткам людей. Спектр помощи довольно обширный – от обычной консультации до установки пломб. Медики отметили, что такая мобильная стоматология сейчас крайне актуальна. Ведь в некоторых населённых пунктах добраться до стоматологии уже невозможно или опасно.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
