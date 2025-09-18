61-річний харків’янин чинив економічний тиск на матір – поліція
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 61-річний харків’янин отримав підозру за домашнє насильство.
Про те, що в одному з будинків у Київському районі відбуваються сімейні конфлікти, поліцейським повідомляли неодноразово. 61-річний чоловік регулярно чинив економічний та психологічний тиск на свою 88-річну матір.
“Протягом року правоохоронці склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також неодноразово виносили термінові заборонні приписи”, – зазначають копи.
Тільки під час останньої сварки слідчі відкрили кримінальне провадження та вручили чоловікові підозру у домашньому насильстві, додали в поліції.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці повідомляли, що викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, обіцяли “вирішити питання” з військовим обліком. Фігуранти – двоє харків’ян віком 43 та 41 рік, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що вони запевнили чоловіка, що можуть допомогти з виключенням його з військового обліку та оформленням відстрочки. Правоохоронці кажуть: фігуранти розповідали про свої нібито зв’язки серед посадовців ТЦК, військово-лікарських комісій і МСЕК. Коштувала така допомога – 8500 доларів.
