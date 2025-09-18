61-річний харків’янин чинив економічний тиск на матір – поліція

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 61-річний харків’янин отримав підозру за домашнє насильство.

Про те, що в одному з будинків у Київському районі відбуваються сімейні конфлікти, поліцейським повідомляли неодноразово. 61-річний чоловік регулярно чинив економічний та психологічний тиск на свою 88-річну матір.

“Протягом року правоохоронці склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також неодноразово виносили термінові заборонні приписи”, – зазначають копи.

Тільки під час останньої сварки слідчі відкрили кримінальне провадження та вручили чоловікові підозру у домашньому насильстві, додали в поліції.

