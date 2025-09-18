61-летний харьковчанин оказывал экономическое давление на мать – полиция
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 61-летний харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие.
О том, что в одном из домов в Киевском районе, происходят семейные конфликты, полицейским сообщали неоднократно. 61-лений мужчина регулярно оказывал экономическое и психологическое давление на свою 88-летнюю мать.
«В течение года правоохранители составили три административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также неоднократно выносили срочные запретительные предписания», – отмечают копы.
Только во время последней ссоры следователи открыли уголовное производство и вручили мужчине подозрение в домашнем насилии, добавили в полиции.
Напомним, накануне правоохранители сообщали, что разоблачили двух мужчин, которые, по данным следствия, обещали «решить вопрос» с военным учетом. Фигуранты – двое харьковчан в возрасте 43 и 41 год, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что они заверили мужчину, что могут помочь с исключением его из военного учета и оформлением отсрочки. Правоохранители говорят: фигуранты рассказывали о своих якобы связях среди должностных лиц ТЦК, военно-врачебных комиссий и МСЭК. Стоила такая помощь – 8500 долларов.
