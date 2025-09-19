Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)
На 40%-50% у порівнянні з областю скоротилась кількість тривог у Харкові після запровадження диференційованої системи, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«Хочу сказати, що минулого літа, коли у нас не було диференційованої системи, ми мали дві доби повітряної тривоги безперервно. Це накладало певний відбиток на життя людей. Бо не працювали державні, банківські установи. Зовсім по-іншому зараз виглядає життя людей. По-іншому працюють державні установи, громадський транспорт. Для нас це дуже важливо. Ця система надала можливість жити більш-менш спокійно, як це дозволяють військові обставини у Харкові», – сказав міський голова.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, 7 лютого виконком міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові . Запрацювала вона 22 лютого. Тоді мер Ігор Терехов зазначив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems та представники інших служб.
