Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)

Записано 12:55   19.09.2025
Вікторія Яковенко
На 40%-50% у порівнянні з областю скоротилась кількість тривог у Харкові після запровадження диференційованої системи, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Хочу сказати, що минулого літа, коли у нас не було диференційованої системи, ми мали дві доби повітряної тривоги безперервно. Це накладало певний відбиток на життя людей. Бо не працювали державні, банківські установи. Зовсім по-іншому зараз виглядає життя людей. По-іншому працюють державні установи, громадський транспорт. Для нас це дуже важливо. Ця система надала можливість жити більш-менш спокійно, як це дозволяють військові обставини у Харкові», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 7 лютого виконком міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові . Запрацювала вона 22 лютого. Тоді мер Ігор Терехов зазначив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems та представники інших служб.

Читайте також: Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення

Автор: Вікторія Яковенко
