Что позволяет Харькову жить более-менее спокойно, сообщил Терехов (видео)
На 40%-50% по сравнению с областью сократилось количество тревог в Харькове после введения дифференцированной системы, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Хочу сказать, что прошлым летом, когда у нас не было дифференцированной системы, мы имели двое суток воздушной тревоги непрерывно. Это накладывало определенный отпечаток на жизнь людей. Потому что не работали государственные, банковские учреждения. Совсем по-другому сейчас выглядит жизнь людей. Иначе работают государственные учреждения, общественный транспорт. Для нас это очень важно. Эта система дала возможность жить более-менее спокойно, как это позволяют военные обстоятельства в Харькове», — сказал городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 7 февраля исполком горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги в Харькове. Заработала она 22 февраля. Тогда мэр Игорь Терехов отметил, что для внедрения в жизнь новой системы много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ-компания Stfalcon, компания Ajax Systems и представители других служб.
