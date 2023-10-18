8-летнего мальчика с Харьковщины спасли хирурги из Львова

Хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова пересадили органы 15-летнего подростка пяти людям, среди них – трое детей, сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Хирурги-трансплантологи пересадили печень двум людям, а еще две почки и сердце. Всего врачи спасли пять жизней. Донором третий раз в истории Украины стал ребенок.

Родители 15-летнего мальчика, скончавшегося из-за повреждения мозга, согласились предоставить органы своего сына для трансплантации.

Благодаря операции заработали новые почки у 8-летнего Гены с Харьковщины и 18-летнего Ивана из Черкасской области. Теперь они наконец-то могут забыть об аппарате гемодиализа и жить полноценной жизнью.

8-летний Гена, у которого более 6 лет назад диагностировали почечную недостаточность, сможет покинуть стены больницы и уехать домой, на Харьковщину, рассказало «Суспільне Львів».

«Еще с полуторалетнего возраста этот ребенок страдает почечной недостаточностью. А последние четыре года его фамилия уже была в листке ожидания донорского органа», — говорят в Первом ТМО.

Также трансплантация подарила шанс на жизнь 1,3-летнему Луке из Житомирщины, у которого отказывала печень. Без операции ребенку оставалось прожить несколько месяцев. Лука получил меньшую долю печени. Большую судьбу хирурги пересадили 20-летнему мужчине из Винников из-под Львова.

Сердце получил 11-летний Владик из Тернопольщины. Мальчик заболел в шесть месяцев, тяжелое воспаление легких спровоцировало болезнь сердца. Сердце Вадика могло остановиться в любой момент: оно было увеличено втрое и едва помещалось в грудной клетке.