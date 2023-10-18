Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

8-летнего мальчика с Харьковщины спасли хирурги из Львова

Общество 14:08   18.10.2023
Оксана Якушко
8-летнего мальчика с Харьковщины спасли хирурги из Львова

Хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова пересадили органы 15-летнего подростка пяти людям, среди них – трое детей, сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Хирурги-трансплантологи пересадили печень двум людям, а еще две почки и сердце. Всего врачи спасли пять жизней. Донором третий раз в истории Украины стал ребенок.

 

Родители 15-летнего мальчика, скончавшегося из-за повреждения мозга, согласились предоставить органы своего сына для трансплантации.

Благодаря операции заработали новые почки у 8-летнего Гены с Харьковщины и 18-летнего Ивана из Черкасской области. Теперь они наконец-то могут забыть об аппарате гемодиализа и жить полноценной жизнью.

8-летний Гена, у которого более 6 лет назад диагностировали почечную недостаточность, сможет покинуть стены больницы и уехать домой, на Харьковщину, рассказало «Суспільне Львів».

«Еще с полуторалетнего возраста этот ребенок страдает почечной недостаточностью. А последние четыре года его фамилия уже была в листке ожидания донорского органа», — говорят в Первом ТМО.

Также трансплантация подарила шанс на жизнь 1,3-летнему Луке из Житомирщины, у которого отказывала печень. Без операции ребенку оставалось прожить несколько месяцев. Лука получил меньшую долю печени. Большую судьбу хирурги пересадили 20-летнему мужчине из Винников из-под Львова.

Сердце получил 11-летний Владик из Тернопольщины. Мальчик заболел в шесть месяцев, тяжелое воспаление легких спровоцировало болезнь сердца. Сердце Вадика могло остановиться в любой момент: оно было увеличено втрое и едва помещалось в грудной клетке.

Читайте также: Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову
РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову
18.10.2023, 12:38
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
18.10.2023, 12:07
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
18.10.2023, 11:52
Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова
Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова
17.10.2023, 20:02
Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц
Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц
18.10.2023, 14:58
«Харьковводоканал» оперативно устраняет аварии в Шевченковском районе
«Харьковводоканал» оперативно устраняет аварии в Шевченковском районе
18.10.2023, 15:19

Новости по теме:

16:56
«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки
19:26
Врача Кондратову из Харькова назначили заместителем председателя НСЗУ – Ляшко
16:33
На Харьковщине врач выдавала фиктивные справки уклонистам — прокуратура
12:15
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
16:20
Украинских воинов придется годами восстанавливать после психологических травм

Вы читали новость: «8-летнего мальчика с Харьковщины спасли хирурги из Львова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова пересадили органы 15-летнего подростка пяти людям, среди них – трое детей, сообщило Первое медицинское объединение Львова.".