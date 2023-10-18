8-річного хлопчика з Харківщини врятували хірурги зі Львова
Хірурги Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова пересадили органи 15-річного хлопця п’ятьом людям, серед них – троє дітей, повідомило Перше медичне об’єднання Львова.
Хірурги-трансплантологи пересадили печінку двом людям, а ще дві нирки та серце. Загалом лікарі врятували п’ять життів. Донором втретє в історії України стала дитина.
Батьки 15-річного хлопчика, який помер через ушкодження мозку, погодилися надати органи свого сина для трансплантації.
Завдяки операції запрацювали нові нирки у 8-річного Гени з Харківщини та 18-річного Івана з Черкащини. Тепер вони нарешті можуть забути про апарат гемодіалізу та жити повноцінним життям.
8-річний Гена, у якого понад 6 років тому діагностували ниркову недостатність, зможе покинути стіни лікарні та поїхати додому, на Харківщину, розповіло «Суспільне Львів».
“Ще з півторарічного віку ця дитина страждає на ниркову недостатність. А останніх чотири роки його прізвище вже було у листку очікування на донорський орган”, — кажуть у Першому ТМО.
Також трансплантація подарувала шанс на життя 1,3-річному Луці із Житомирщини, у якого відмовляла печінка. Без операції дитині лишалося прожити кілька місяців. Лука отримав меншу долю печінки. Більшу долю хірурги пересадили 20-річному чоловіку з Винників з-під Львова.
Серце отримав 11-річний Владик із Тернопільщини, серце якого було хворим. Хлопчик занедужав в шість місяців, хворобу серця спровокувало важке запалення легень. Серце Вадика могло зупинитися будь-якої миті: воно було втричі збільшене і ледве поміщалося в грудній клітці.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 14:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хірурги Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова пересадили органи 15-річного хлопця п’ятьом людям, серед них – троє дітей, повідомило Перше медичне об’єднання Львова.".