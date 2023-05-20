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Медики «скорой» вернули к жизни 69-летнего харьковчанина

Общество 15:50   20.05.2023
Виктория Яковенко
Медики «скорой» вернули к жизни 69-летнего харьковчанина Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

19 мая в Харькове бригада скорой помощи реанимировала пожилого мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Причина клинической смерти – желудочковая тахикардия.

«За успешную проведенную реанимацию благодарим бригаду 101 в составе: врача интерна Антона Романенко, фельдшера Андрея Василишина, водителя Юрия Бочарова», — говорится в публикации.

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Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая в Харькове бригада скорой помощи реанимировала пожилого мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.".