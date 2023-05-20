Медики «скорой» вернули к жизни 69-летнего харьковчанина
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
19 мая в Харькове бригада скорой помощи реанимировала пожилого мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.
Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Причина клинической смерти – желудочковая тахикардия.
«За успешную проведенную реанимацию благодарим бригаду 101 в составе: врача интерна Антона Романенко, фельдшера Андрея Василишина, водителя Юрия Бочарова», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая в Харькове бригада скорой помощи реанимировала пожилого мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.".