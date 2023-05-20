Медики «швидкої» повернули до життя 69-річного харків’янина
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
19 травня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала літнього чоловіка, який був у стані клінічної смерті.
Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Причина клінічної смерті — шлуночкова тахікардія.
«За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді 101 у складі: лікаря інтерна Антона Романенка, фельдшера Андрія Василішина, водія Юрія Бочарова», – йдеться у публікації.
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Ви читали новину: «Медики «швидкої» повернули до життя 69-річного харків’янина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 травня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала літнього чоловіка, який був у стані клінічної смерті.".