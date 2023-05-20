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Медики «швидкої» повернули до життя 69-річного харків’янина

Суспільство 15:50   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Медики «швидкої» повернули до життя 69-річного харків’янина Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

19 травня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала літнього чоловіка, який був у стані клінічної смерті.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Причина клінічної смерті — шлуночкова тахікардія.

«За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді 101 у складі:  лікаря інтерна Антона Романенка, фельдшера Андрія Василішина, водія  Юрія Бочарова», – йдеться у публікації.

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Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 15:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 травня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала літнього чоловіка, який був у стані клінічної смерті.".