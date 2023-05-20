Медики «швидкої» повернули до життя 69-річного харків’янина

19 травня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала літнього чоловіка, який був у стані клінічної смерті.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Причина клінічної смерті — шлуночкова тахікардія.

«За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді 101 у складі: лікаря інтерна Антона Романенка, фельдшера Андрія Василішина, водія Юрія Бочарова», – йдеться у публікації.